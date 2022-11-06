إصابة 30 شخصاً إثر خروج قطار عن مساره وسط سيول



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أعلنت شركة السكك الحديدية الكورية (كورايل) إصابة حوالي 30 شخصاً إثر خروج قطار عن مساره في وسط العاصمة الكورية الجنوبية سيول اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الحادث وقع في الساعة 8:52 مساءً (حسب التوقيت المحلي)، عندما كان قطار موغونغهوا يدخل محطة يونغديونغبو الواقعة وسط سيول ، وعلى متنه 275 راكبًا .

وذكرت أن ست عربات القطار، بينها خمس سيارات ركاب، خرجت عن المسار، مضيفة أن نحو 30 راكباً أصيبوا بجروح بسبب خروج القطار عن القضبان لكن معظمهم أصيبوا بجروح طفيفة.

وأشارت الشركة إلى أن حركة القطارات تأخرت لأكثر من ساعة على الخط الذي شهد الحادث، وأكدت أنها تبحث في السبب وراء خروج القطار عن مساره بالضبط.