روسيا تضخ 42.4 مليون متر مكعب غاز إلى أوروبا

وأضاف "عطا" خلال رسالة على الهواء من بروكسل لـ "القاهرة الإخبارية" أن خط الأنابيب العابر لأوكرانيا هو الوحيد الذى يضخ عبره الغاز الروسى الى الدول فى منطقة غرب ووسط أوروبا.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الكمية التى تنتجها روسيا حاليا هى 42.4 مليون متر مكعب من الغاز، وأن تلك القيمة تعد ربع الكمية التى كانت عليها قبل الحرب الأوكرانية.
وأشار، إلى أنه ليس هناك ترحيب أوروبى بهذه الخطوة، خصوصا أن الأوروبيين مصرين على تقليص اعتمادهم على الغاز الروسى، وعملوا على ذلك بالفعل، إذ كان الاعتماد قبل الحرب بأوكرانيا بنسبة 40 فى المئة اليوم وصل لـ 9 فى المئة فقط.
وأكد "عطا" أن محاولات الاستغناء عن الاعتماد على الغاز الروسى جعل الأوروبيين يحاولون أن يصلوا لمصادر أخرى من الغاز فى إطار الاستغناء ليس الكامل لكن إلى أدنى مستوى ممكن كى لا يكون القرار السياسى محفوفًا بالمخاطر.
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