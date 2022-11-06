ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة فى تنزانيا إلى 19 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة التنزانية الحكومية (تى بى سى) على موقعها الإخبارى أنه تأكدت وفاة 19 شخصًا فى حادث تحطم الطائرة التابعة لخطوط (بريسجين آيرلاينز)، والذى وقع فى وقت سابق اليوم فى منطقة كاجيرا.

وبحسب الهيئة، كانت الطائرة فى طريقها من داريس إلى بوكوبا فى منطقة كاجيرا عندما تعرضت للحادث وعلى متنها 43 شخصًا.

وكانت تقارير قد أفادت فى وقت سابق بأن 3 من ركاب الطائرة لقوا مصرعهم فيما تم إنقاذ 15 آخرين بعد سقوطها فى بحيرة فيكتوريا التى يقع المطار على ضفافها؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.