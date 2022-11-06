اليابان تتعهد تعزيز قدراتها العسكرية
تعهدت اليابان، اليوم الأحد، تعزيز قدراتها البحرية والعسكرية، وذلك على خلفية تصاعد التوترات جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في كلمة ألقاها بمناسبة استعراض الأسطول البحري الياباني القول: "يجب أن نستعد لعصر يظهر فيه لاعبون يخالفون القواعد ويستخدمون القوة أو التهديدات لتدمير السلام والأمن في دول أخرى".
وأضاف كيشيدا : "سنسرّع المناقشات الواقعية حول ما هو مطلوب للدفاع عن شعبنا من خلال إبقاء كل الخيارات مطروحة".
وأوضح : "إن تعزيز (القدرة العسكرية البحرية اليابانية) لا يمكن أن ينتظر" مشيرا خصوصا إلى "بناء سفن جديدة وتعزيز القدرة الدفاعية الصاروخية وتحسين ظروف العمل وتخصيص تعويضات" لأفراد الجيش الياباني.
وندد كيشيدا بالحرب الروسية في أوكرانيا وبكوريا الشمالية لإجراء تجارب صواريخ حلّق أحدها فوق اليابان للمرة الاولى منذ العام 2017، ما استدعى تحذير السكان ودعوتهم إلى الاحتماء.
وتأتي هذه التصريحات فيما تضع طوكيو خططا أمنية قد تتطلّب مضاعفة الإنفاق الدفاعي للبلاد في غضون خمس سنوات.
وجمع الاستعراض سفنا من اليابان ومن 12 دولة، منها أستراليا والهند والولايات المتحدة، في خليج ساغامي في جنوب طوكيو.
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