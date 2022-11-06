قوات العدو الصهيوني تهاجم قرية الساوية

قوات العدو الصهيوني تهاجم قرية الساويةهاجمت قوات العدو الصهيوني، صباح اليوم الأحد، الأهالي في قرية الساوية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقل موقع "فلسطين أون لاين" عن مصادر محلية، القول: إن مواجهات اندلعت بين الأهالي وقوات العدو عند مدخل قرية الساوية جنوب نابلس حيث أطلقت قوات العدو قنابل الغاز تجاه أهالي القرية.

وجاء اعتداء قوات العدو ومهاجمتها للقرية تزامنا مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، حيث تتعرض قريتا الساوية واللبن الشرقية لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الصهاينة وتحديداً على طلبة المدارس.