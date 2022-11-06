العالم اليوم - قصة غريبة.. مركبات عسكرية مزودة برشاش في شوارع لندن

انتم الان تتابعون خبر قصة غريبة.. مركبات عسكرية مزودة برشاش في شوارع لندن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 05:22 مساءً - أثار فنانو راب ألبان جدلا كبيرا، بعدما قادوا مركبات عسكرية مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة حول عقار سكني بريطاني، أثناء تصوير مقطع فيديو موسيقي (فيديو كليب) يمجد جرائم المخدرات والعنف.

ويظهر الفيديو رجالا ملثمين على متن عربة قتال مصفحة مزودة بمدفع رشاش من عيار 30، وهم يتجولون حول عقار "جاسكوين" في باركينغ، شرقي العاصمة البريطانية لندن.

كما قامت "العصابة" بالتلويح بمدفع رشاش براوننغ عيار 0.50 مثبت في سيارة "جيب" عسكرية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "الفيديو كليب" انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهده أكثر من 17 مليون شخص.

وأضافت أن الأمر يتعلق بمجموعة الراب "Hellbanianz" سيئة السمعة على يوتيوب.

وأوضحت أن هذه المجموعة تشترك في نفس اسم عصابة شهيرة وعنيفة من تجار المخدرات الألبان.

وأبدى نشطاء على المواقع الاجتماعية استياءهم من المشاهد التي جرى إظهارها في الفيديو كليب، مبرزين أنها قد تشجع الناس على الانضمام إلى العصابات الإجرامية والتباهي بالمخدرات والعنف.