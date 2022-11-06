العالم اليوم - قتلى بحادث تحطم الطائرة التنزانية.. واستمرار عمليات الإنقاذ

انتم الان تتابعون خبر قتلى بحادث تحطم الطائرة التنزانية.. واستمرار عمليات الإنقاذ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 05:22 مساءً - قتل 19 شخصا بتحطم طائرة تقل 43 راكبا في بحيرة فكتوريا بتنزانيا الأحد قبيل هبوطها في مدينة بوكوبا شمال غرب البلاد، على ما أعلنت هيئة الإنقاذ والإطفاء.

وقالت الهيئة، في وقت سابق، إن ثلاثة أشخاص قتلوا، مشيرة إلى أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية". لكن عدد القتلى ارتفع، في وقت لاحق، إلى 19 شخصا.

وأكدت أنه "نقل 26 ناجيا إلى بر الأمان عقب تحطّم الطائرة".

وكانت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، قد أعلنت الأحد، أن طائرة تابعة لشركة "برسيشن آير" سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار ببوكوبا.

وبحسب تقرير الهيئة فإن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام، وسقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح، بسبب عاصفة وأمطار غزيرة.

وأظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها.

وقالت هيئة الإذاعة التنزانية إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.

ودعت الرئيسة التنزانية سامية حسن إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ، وكتبت على "تويتر": "تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن آير.. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا".