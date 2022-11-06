الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين.. ويقتحم مدرسة بالضفة الغربية

وقالت مصادر فلسطينية، إنه تم اعتقال شابين من بلدة "سلوان" الواقعة جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فى حى "عين اللوزة".
وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة الجنوبية من مدينة "الخليل"، جنوب الضفة الغربية، واعتقلوا مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وفى مُحافظة "نابلس" الشمالية، التى تخضع لتضييق وحصار من قبل الاحتلال، اقتحمت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، مدرسة "اللبن الساوية" الثانوية، مرتين خلال أقل من ساعة، وهدد جنود الاحتلال بغلقها والاعتداء على المعلمين والطلبة، مُتهمين إياهم بإلقاء الحجارة عليهم.
جدير بالذكر أن مدرسة "اللبن الساوية" تعرضت للغلق أكثر من مرة، من قبل الاحتلال الذى ينشر جنوده على الطريق المؤدى إليها، بما يعرقل وصول الطلبة والمعلمين إلى المدرسة.
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