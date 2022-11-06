العالم اليوم - صادرات المحروقات الجزائرية تقفز إلى 42.6 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 04:22 مساءً - قفزت صادرات الجزائر من المحروقات، إلى 42.6 مليار دولار، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، مقابل 24.1 مليار دولار، في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 77 بالمئة، بحسب ما قاله وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، الأحد.

وقال عرقاب، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه من المنتظر أن تصل مداخيل الجزائر من المحروقات إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة 45 بالمئة عن العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

واستفادت الجزائر بقوة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزادت صادراتها من الطاقة في ظل أزمة نقص الغاز في القارة الأوروبية بسبب وقف الإمدادات الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وعن واردات المواد البترولية، قال عرقاب، إنها تراجعت بنسبة 18 بالمئة، "نتيجة إزالة واردات البنزين والديزل التي تم تلبية الطلب عليها بالكامل من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تأهيل و تحسين أداء المصافي".