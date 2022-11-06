العالم اليوم - فوز في الديربي يعيد أرسنال على قمة الدوري الإنجليزي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 04:22 مساءً - بانتصار مهم في "ديربي لندن"، استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فقدها لمدة 24 ساعة لمصلحة خصمه مانشستر سيتي.

وواصل أرسنال مسيرته الرائعة بالدوري الإنجليزي، ونجح بتحقيق فوز صعب، من ملعب غريمه اللندني تشلسي.

وانتصر أرسنال بنتيجة 1-0، بفضل هدف سجله المدافع البرازيلي غابرييل، الذي استغل ركنية الإنجليزي بوكايو ساكا، في الدقيقة 63.

واكتفى أرسنال بهذا الهدف الثمين، واستعاد صدارة البريميرليغ، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، مع تبقي جولة أخيرة قبل التوقف من أجل بطولة كأس العالم.

ومن ناحيته، تراجع تشلسي للمركز السابع بهذه الهزيمة، ليسجل ثالث مباراة على التوالي يفشل بالفوز فيها بالدوري.