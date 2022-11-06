200 مليار دولار.. منتجو النفط الأمريكى يجنون مكاسب خيالية بسبب الحرب

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية عن مكاسب متوقعة يحققها منتجى النفط فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يجنون مكاسب قياسية بأكثر من 200 مليار دولار، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، أشارت بيانات "S&P Global Commodity Insights"، إلى قفزة فى إجمالى صافى الدخل لشركات النفط الأمريكية المتداولة فى البورصة، والتى بلغت 200.4 مليار دولار فى الربعين الثانى والثالث، ما يعد أكبر مستوى على الإطلاق لفترة 6 أشهر، تسجله الشركات العملاقة والمتوسطة، وكذلك مشغلو النفط المستقلون الأصغر حجمًا.

وتأتى الأرباح القياسية لقطاع النفط الأمريكى فى مرمى نيران البيت الأبيض، الذى يكافح التضخم المتصاعد.

وحسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية"، أوضح حسن التورى، الرئيس التنفيذى لوحدة أبحاث الأسهم لدى S&P، أن التدفقات النقدية التشغيلية من المرجح أن تحطم الأرقام القياسية، أو تكون قريبة منها للغاية على الأقل بحلول نهاية العام الجارى.

ووفقًا لـ"فاينانشال تايمز"، سجل متوسط ​​سعر خام برنت أكثر من 105 دولارات للبرميل خلال الربعين الثانى والثالث، وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط ​​70 دولارا للبرميل على مدار السنوات الخمس الماضية.

ومن جانبه، دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، شركات النفط والغاز إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض التكاليف للأمريكيين وزيادة الإنتاج، أو دفع معدل ضرائب أعلى، إذ تبذل الإدارة الأمريكية جهودا مضنية لكبح أسعار البنزين.

كما وجه بايدن انتقادات لشركات النفط الكبرى التى تجنى أرباحا خيالية، بينما يدفع الأمريكيون الكثير من المال لملء سياراتهم بالبنزين، مؤكدًا أن ذلك ليس عادلاً، وأن "قطاع النفط لم يف بالتزامه بالاستثمار فى الولايات المتحدة ودعم الشعب الأمريكى".