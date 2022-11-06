العالم اليوم - وزير بريطاني: الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - قال وزير الدولة في الحكومة البريطانية، أوليفر دودن، الأحد، إن الحكومة البريطانية مضطرة لاتخاذ قرارات مهمة وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية، إلا أنه أحجم عن الكشف عن التدابير المحتملة.

ويعمل رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت على وضع خطط لسد عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (45.50 مليار دولار)، ومن المرتقب الكشف عن أولى خططهما للميزانية في 17 نوفمبر.

ويقول المسؤولون إن المشاورات لا تستثني أي خيار، بما في ذلك تمديد ضريبة استثنائية على شركات الطاقة وخفض الإعفاء الضريبي على الدخل من توزيعات الأرباح.

وقال دودن لشبكة "سكاي نيوز": "صحيح أننا نتخذ قرارات صعبة... ولكن يتعين أن أوضح لكم ولمشاهديكم أنه ستكون هناك، للأسف، قرارات أكثر صعوبة بكثير في بيان الخريف".

وأضاف أن الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات الضعيفة.

وكان سوناك، الذي فاز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة عقب استقالة ليز تراس، قد تعهد بالخروج ببريطانيا من الأزمة الاقتصادية العميقة وإعادة بناء الثقة في السياسات.