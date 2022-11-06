جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة العمانى سالم بن ناصر العوفي، إن أمورًا مهمة جدًا مطروحة على طاولة الاجتماعات لرؤوساء الدول فى قمة المناخ بشرم الشيخ، لافتًا إلى أن أحد أبرز هذه الموضوعات هو عملية التخفيف من الانبعاثات الكربونية، وكذلك عملية التكيف مع الانبعاثات الحالية.





وأضاف وزير الطاقة العمانى فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية التمويل مطروحة أيضًا على طاولة اجتماعات الرؤوساء، موضحًا أن مسألة التمويل غالبًا ما تكون المعضلة الكبيرة بسبب تفاوت الثروات بين الدول الغنية والدول النامية، ما يستدعى التعاون الدولى. كما أشار الوزير العمانى إلى أهمية التعاون الدولى، لأجل استقطاب الخبرات والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن هذه قضايا رئيسية، وأن التغلب على التغيرات المناخية سيعمد بالأساس على ما سيتم التوصل إليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطاقة العمانى: مواجهة قضايا المناخ تبدأ من إزالة الفوارق بين الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.