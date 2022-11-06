«واشنطن بوست»: بايدن يشجع أوكرانيا سرا لعقد مفاوضات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، تشجع قادة أوكرانيا بشكل سرى على إبداء انفتاح للتفاوض مع روسيا والتخلى عن رفضهم العلنى للانخراط فى محادثات سلام ما لم يتم إزاحة الرئيس فلاديمير بوتين من السلطة.





ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المناقشات قولهم، إن طلب المسؤولين الأمريكيين لا يهدف إلى دفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات، ولكنهم وصفوا هذا الطلب بأنه محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ الحكومة فى كييف على دعم الدول الأخرى التى تواجه تحذيرات داخلية من إمكانية تأجيج الحرب لسنوات عديدة مقبلة.

ووفقا للصحيفة، توضح المناقشات مدى تعقد موقف إدارة بايدن بشأن أوكرانيا، إذ تعهد المسؤولون الأمريكيون علنا بدعم كييف بمبالغ ضخمة من المساعدات "لأطول فترة ممكنة" بينما يأملون فى التوصل إلى حل للصراع الذى شهدته الأشهر الثمانية الماضية وأثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمى وأثار مخاوف من اندلاع حرب نووية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما يشارك المسؤولون الأمريكيون نظرائهم الأوكرانيين تقييمهم بأن بوتين، فى الوقت الحالي، ليس جادا بشأن المفاوضات، فهم يعترفون بأن رفض حظر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى على إجراء محادثات معه أثار قلقا فى أجزاء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث بدأت تظهر آثار الحرب على توافر وتكلفة الغذاء والوقود بشكل أكثر حدة.

وقال مسؤول أمريكى للصحيفة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الحساسة بين واشنطن وكييف، إن "الإرهاق من تبعات الملف الأوكرانى أمر حقيقى لبعض شركائنا".

وفى الولايات المتحدة ، تظهر استطلاعات الرأى تضاؤل الدعم بين الجمهوريين لمواصلة تمويل الجيش الأوكرانى بالمستويات الحالية، مما يشير إلى أن البيت الأبيض قد يواجه مقاومة بعد انتخابات التجديد النصفى بعد غد الثلاثاء فى وقت يسعى فيه لمواصلة برنامج المساعدة الأمنية الذى قدم لأوكرانيا أكبر دعم مادى سنوى منذ نهاية الحرب الباردة.