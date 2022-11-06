بريطانيا: روسيا تقيل القادة العسكريين لفشلهم فى تحقيق أهدافها بـ كييف

جدة - نرمين السيد - أفاد تحديث استخباراتى لوزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، بأنه تم تعيين اللواء ألكسندر لينكوف، قائداً بالإنابة للمنطقة العسكرية المركزية فى الجيش الروسى يوم الخميس الماضى، ليحل محل العقيد ألكسندر لابين الذى يُزعم أنه تمت إقالته من منصبه فى نهاية أكتوبر الماضى.





وكتبت وزارة الدفاع البريطانية، فى التحديث الذى أوردته فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "إذا تم تأكيد ذلك، فإن ذلك يأتى بعد سلسلة من إقالات كبار القادة العسكريين الروس منذ الهجوم فى فبراير 2022، حيث تم استبدال قادة المناطق العسكرية الشرقية والجنوبية والغربية فى وقت سابق من هذا العام". وأضافت أن لابين تعرض لانتقادات واسعة النطاق لضعف أدائه فى ساحة المعركة فى أوكرانيا من قبل كل من الزعيم الشيشانى رمضان قديروف ورئيس مجموعة فاجنر العسكرية يفجينى بريجوجين. وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن عمليات الإقالة هذه تُمثل نمطًا من إلقاء اللوم على كبار القادة العسكريين الروس لفشلهم فى تحقيق الأهداف الروسية فى ساحة المعركة، مرجحة أن يكون هذا جزئيًا بمثابة محاولة لإبعاد اللوم عن القيادة الروسية العليا فى الداخل.

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