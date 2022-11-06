ارتفاع عدد الإصابات الفيروسية التنفسية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - كشف خبراء طبيون أن المستشفيات الأمريكية تواجه حاليا ارتفاعا كبيرا فى استقبال حالات المرضى الذين يعانون من إصابات فيروسية تنفسية، ومن بينها الإنفلونزا والكورونا وعدوى الجهاز التنفسى المخلوى المعروف باسم "إر إس فى".





وقال مدير المعهد الوطنى الأمريكى للمناعة والأمراض التنفسية الدكتور خوسيه روميرو- فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، إن الأطفال حاليا يعانون من الإصابة بعدوى الجهاز التنفسى التى تسبب التهابا رئويا، وينتج عنها ارتفاع فى نسبة دخول المستشفيات فى العديد من دول العالم فى هذا الوقت من العام.

وأضاف الدكتور روميرو، أن سبب ارتفاع نسبة الإصابة فى الوقت الراهن ربما لأن الأطفال يتعرضون للمرة الأولى منذ وقت طويل لهذه الإصابات التنفسية نتيجة فترة تجنبهم للإصابة خلال وباء كورونا، مشيرا إلى أن أعراض الأمراض الثلاثة متشابهة حتى وأن تم شفاء المريض فى غضون أسبوع أو أسبوعين، وأن نسبة الإصابة بأحد الأمراض الثلاثة تعتبر خطيرة بالنسبة للأطفال الصغار وكبار السن.

وأشار إلى أن معدل زيارات الأطباء فى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ شهد ارتفاعا كبيرا خلال تلك الفترة، والتى تعتبر أعلى نسب للإصابة بالإنفلونزا منذ عشر سنوات مضت.

وحذر الطبيب الأمريكى من عواقب إهمال إصابة الأطفال بأعراض مثل صعوبة التنفس وزرقة الشفاة وألم العضلات والجفاف، وأنه يجب اللجوء إلى الطبيب فورا دون إهمال.

وذكرت إحصاءات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكى، أن الولايات الأمريكية المختلفة لا تزال تسجل 270 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا فى الأسبوع الواحد.

يشار إلى أن شركة "فايزر" أعلنت، خلال الأسبوع الجارى، نتائج إيجابية للقاح مقاوم لمرض عدوى الجهاز التنفسى المخلوى المعروف باسم "إر إس فى"، وأن اللقاح لايزال فى مرحلة التجارب المعملية.