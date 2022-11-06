ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة الفلبين إلى 156 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس - فى تقرير أوردته قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لا يزال هناك 37 شخصا فى عداد المفقودين، مضيفا أن حوالى مليون فلبينى تضرروا من العاصفة من بينهم 954 شخصا يعيشون فى مراكز الإيواء المؤقتة حتى الآن.

وأشار إلى أن الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية بلغت قيمتها 4.3 مليار بيسو فلبينى، فى حين بلغت قيمة الأضرار فى قطاع الزراعة 3.08 مليار بيسو فلبيني.

وقد ضربت العاصفة "باينج" أجزاء من الفلبين الأسبوع الماضى، حيث تم تسجيل غالبية الأضرار والضحايا فى منطقة "بانجسامورو" التى تتمتع بحكم ذاتى فى جزيرة "مينداناو" جنوب البلاد.