جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس - فى تقرير أوردته قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لا يزال هناك 37 شخصا فى عداد المفقودين، مضيفا أن حوالى مليون فلبينى تضرروا من العاصفة من بينهم 954 شخصا يعيشون فى مراكز الإيواء المؤقتة حتى الآن.
وأشار إلى أن الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية بلغت قيمتها 4.3 مليار بيسو فلبينى، فى حين بلغت قيمة الأضرار فى قطاع الزراعة 3.08 مليار بيسو فلبيني.
وقد ضربت العاصفة "باينج" أجزاء من الفلبين الأسبوع الماضى، حيث تم تسجيل غالبية الأضرار والضحايا فى منطقة "بانجسامورو" التى تتمتع بحكم ذاتى فى جزيرة "مينداناو" جنوب البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة الفلبين إلى 156 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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