العالم اليوم - روسيا: إصابة "سلاح الدمار" المائي بصاروخ "هيمارس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - ذكرت وكالة "تاس" للأنباء، أن الجيش الروسي أسقط 5 صواريخ أطلقت على سد كاخوفكا التابع لمحطة توليد الكهرومائية على نهر دنيبرو.

وبحسب "تاس"، فإن الجيش أسقط 5 صواريخ "هيمارس" من أصل 6، وقد تسبب الصاروخ الذي أصاب هدفه بأضرار في سد كاخوفكا.

واتهمت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون، الثلاثاء، القوات الأوكرانية، بالتحضير لشن هجوم على سد كاخوفكا وإغراق المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية.

وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون، الثلاثاء، بتوسيع مناطق إجلاء السكان من المنطقة الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وأشارت مصادر إلى أن عملية الإجلاء الجديدة ستتوسع 15 كيلومترا إضافية لتشمل 7 بلدات إضافية.

سلاح السدود

في الأيام الأخيرة، تتالت تحذيرات، من موسكو وكييف بشأن أن تفجير سد "كاخوفكا" الضخم في خيرسون، سيغرق منطقة واسعة، ويودي بحياة الآلاف.

ما أهمية سد "كاخوفكا"؟