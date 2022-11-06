مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، فى بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة المدججة بالسلاح.

وأضافت أنهم نفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فى باحاته وسط التصدى لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه.