بعد تفكيك خلية نسائية.. تأنيث الإرهاب يغير نظريات الأمن فى تونس

جدة - نرمين السيد - أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى تونس، نسرين رمضانى، إنها ليست المرة الأولى التى يجرى فيها تفكيك خلية إرهابية نسائية فى تونس، وذلك على خلفية إلقاء القبض على 4 نساء كن يروجن للأفكار المتطرفة والمتشددة.





خلية إرهابية نسائية

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الخلية الإرهابية النسائية التى ألقى القبض عليها فى تونس، بالأمس، غير معروفة فى مجال التطرف الدينى، وليس لها سوابق، موضحة أن تلك الخلية كانت تستعمل مجموعات مغلقة على مواقع التواصل وتتواصل مع عناصر أجنبية.

تأنيث الإرهاب

وأشارت نسرين رمضانى إلى دراسة أنجزتها منظمة تونسية معنية بالبحث حول قضايا الإرهاب، والتى كشفت عن ظاهرة تأنيث الإرهاب فى الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الجماعات الإرهابية بدأت تعطى دورًا كبيرًا للنساء فى التخطيط لعمليات إرهابية وتنفيذها.

كما أشارت إلى أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد أحبطت مخططًا لاستهداف دورية أمنية، فى عملية أمنية استباقية، فى إطار القبض على مجموعات إرهابية من وقت لآخر.

تغير نظريات الأمن التونسى

وأوضحت أن الإرهابيين يلجأون للنساء لأنه السلطات الأمنية لا تركز كثيرًا مع النساء، كما جرت العادة، ولم تكن تعتقد سابقًا أن النساء يمكن أن يقبلن على تنفيذ عمليات إرهابية بهذه الخطورة، ولكن تغيرت المعطيات والنظريات لدى الأجهزة الأمنية التونسية.

الداخلية تنبه المواطنين

وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الداخلية تسعى دائمًا لتوعية التونسيين بهذا الملف، ودعت الوزارة المواطنين إلى الانتباه إلى نشاط أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحة أن المواطن التونسى لا يتجاوب مع هذا النوع من الدعاوى للعنف، وهم واعون جدا لمراقبة نشاط أبنائهم من تورطهم فى التطرف، وإذا لاحظت على أبنائها سلوكيات متطرفة تبلغ الأجهزة الأمنية لمحاولة حماية أبنائهم.

وأضافت، أن النسوة الأربعة المقبوض عليهم فى الخلية، لا يعرف تحديدا انتماؤهم، وفى مثل هذه الحوادث لا تعطى السلطات الأمنية تفاصيل كثيرة عن المتورطين، ربما لأن التحقيقات مازالت متواصلة وربما تكشفه فى بيانات لاحقة.