زلزال يضرب جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات جنوب إفريقيا اليوم الأحد، تعرض مدن ديربان وليسوتو لزلزال آخر بلغت قوته بـ 5.1 درجة صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من زلزال هز هذه المدن بالإضافة إلى سوازيلاند، بلغت قوته 5.0 على مقياس ريختر.





وأوضحت صحيفة "دايلى نيوز" الجنوب إفريقية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال. وتابعت أن الأمر قد يستغرق عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة فى المناطق النائية، مضيفة أن الحكومة قررت إغلاق خدمات النقل مؤقتًا فى مناطق الزلزال للتحقق من الضرر. وبعد ظهر أمس السبت، تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة بالقرب من دندى فى كوازولو ناتال حيث ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن السكان شعروا بزلزال متوسط قوته 4.6 درجة فى كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا، وكان مركز الزلزال على بعد حوالى 45 كيلومترًا شمال شرق جريتون.

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