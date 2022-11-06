مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى انفجار حافلة بـ الفلبين

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الوطنية الفلبينية - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الإنجليزية اليوم الأحد - إن الانفجار وقع أثناء توجه الحافلة من مدينة "كيداباوان" إلى مدينة "تاكورونج" فى حوالى الساعة 11 والنصف صباحا (بالتوقيت المحلى).
وذكر مكتب إدارة التخفيف من مخاطر الكوارث وإدارتها فى المدينة حصيلة الضحايا، لافتا إلى أنه تم نقل الركاب المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتعمل الشرطة حاليا على تعقب الجناة المتورطين فى الانفجار الذى لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عنه بعد.
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