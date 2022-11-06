لأول مرة منذ 7 سنوات.. سول تشارك فى استعراض الأسطول اليابانى

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنه -بعد المشاركة فى الاستعراض- من المقرر أن تنضم السفينة "سويانج" إلى تدريبات بحث وإنقاذ متعددة الجنسيات. وستجمع تلك التدريبات أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا ودول أخرى.
وأضافت الوكالة، أن كوريا الجنوبية كانت واحدة من 12 دولة شاركت فى الحدث -بما يشمل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا- فى خليج "ساجامى" قبالة محافظة كاناجاوا على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق طوكيو.
وشاركت البحرية الكورية الجنوبية فى استعراض الأسطول اليابانى فى عامى 2002 و2015، بينما انضمت قوة الدفاع الذاتى البحرية اليابانية إلى استعراض الأسطول الكورى الجنوبى فى عامى 1998 و2008.
ومنذ عام 2018، عندما تصاعدت التوترات بين سول وطوكيو بسبب الخلافات التاريخية وغيرها من القضايا، لم يشارك كل الجانبين فى حدث استعراض الأسطول للجانب الآخر.
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