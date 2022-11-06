جدة - نرمين السيد - قال شولتس، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية" إن "ألمانيا لن تبتعد عن مسارها لتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2045، حتى مع خفض إمدادت الغاز الطبيعى الروسى الذى يدفع ألمانيا فى هذه الفترة للاعتماد أكثر على الفحم والنفط".
وأضاف شولتس خلال حفل نظمه الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى يتزعمه: "لن نتوانى عن المضى فى جهودنا وما خططنا له بالنسبة إلى اقتصادنا. نريد حقاً أن تصبح ألمانيا، باعتبارها رابع أكبر دولة صناعية فى العالم، دولة محايدة على صعيد انبعاثات الكربون بحلول عام 2045".
وتابع: "لن نؤجل ذلك الآن، وبدلاً من ذلك، علينا أن نستثمر المليارات الآن لكى يصبح إنتاجنا خالياً من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: ملتزمون بتحقيق الحياد الكربونى بحلول 2045 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.