ألمانيا: ملتزمون بتحقيق الحياد الكربونى بحلول 2045

جدة - نرمين السيد - قال شولتس، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية" إن "ألمانيا لن تبتعد عن مسارها لتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2045، حتى مع خفض إمدادت الغاز الطبيعى الروسى الذى يدفع ألمانيا فى هذه الفترة للاعتماد أكثر على الفحم والنفط".

وأضاف شولتس خلال حفل نظمه الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى يتزعمه: "لن نتوانى عن المضى فى جهودنا وما خططنا له بالنسبة إلى اقتصادنا. نريد حقاً أن تصبح ألمانيا، باعتبارها رابع أكبر دولة صناعية فى العالم، دولة محايدة على صعيد انبعاثات الكربون بحلول عام 2045".

وتابع: "لن نؤجل ذلك الآن، وبدلاً من ذلك، علينا أن نستثمر المليارات الآن لكى يصبح إنتاجنا خالياً من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون".