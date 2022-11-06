قوات كييف تحشد أعدادا كبيرة من الدبابات باتجاه خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال نائب محافظ مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن قوات كييف حشدت عدد كبير من الأفراد والآليات المدرعة عند منطقة خيرسون، لافتا إلى استمرار عملية إجلاء السكان فى خيرسون إلى الضفة اليسرى وإلى مناطق أخرى من روسيا.

وكان نائب محافظ مقاطعة خيرسون، قد أعلن فى وقت سابق، أن القوات الأوكرانية تستعد للهجوم على المقاطعة، وبدأت تقدمها نحو خطوط الجبهة.