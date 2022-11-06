أوكرانيا تعلق على إمكانية حضور بوتين قمة مجموعة العشرين

وأضاف بودولاك- فى تغريدة، عبر "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد- أن "وجود بوتين فى مجموعة العشرين يرسل إشارة خاطئة تماما للنخب السياسية العالمية.. لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة.. وكل من يرتكب الإبادة الجماعية فى أوكرانيا يجب أن يكون منبوذا ومعزولا عن العالم المتحضر".
وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد صرح، فى وقت سابق، بأن بلاده لن تشارك فى قمة مجموعة العشرين فى بالى إذا كان الرئيس الروسى حاضرا هناك.
وتستضيف إندونيسيا قمة مجموعة العشرين يومى 15 و16 نوفمبر الجارى، وتمت دعوة الرئيس الأوكرانى لحضور هذا الحدث.
من جانبها، تطالب وزارة الخارجية الأوكرانية بطرد روسيا من مجموعة العشرين، بعد أن اعترف بوتين بحقيقة أنه أمر بشن ضربات صاروخية على البنية التحتية لأوكرانيا.
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