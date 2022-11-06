ترامب يدعو لحشد «موجة عملاقة» للفوز فى انتخابات الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب أمام تجمع فى ولاية بنسلفانيا - "إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأمريكى، يجب عليكم إذا أن تصوتوا يوم الثلاثاء المقبل للجمهوريين".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد حذر فى وقت سابق من محاولات عزله من منصبه فى حال سيطرة الجمهوريين على الكونجرس الأمريكى فى انتخابات التجديد النصفى المقبلة.