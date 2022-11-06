القوات الروسية تقصف مدينة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقال كورتييف - فى منشور عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "لقد هاجمت القوات الروسية مرة أخرى زابوريجيا وتعرضت إحدى المناطق السكنية لنيران القوات الروسية".
وأضاف كورتييف أن "التقارير ذات الصلة أفادت بسقوط ضحايا ومدى الدمار يتم العمل على توضيحه".
وفى سياق متصل أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات فى قصف روسى لمقاطعة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك.
من جانبه قال أولكسندر ستاروخ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى زابوريجيا، إن: "الهجوم الصاروخى الليلى الذى شنته القوات الروسية على زابوريجيا أسفر عن تدمير مبنى من طابقين لمؤسسة تجارية. وتمكن رجال الإطفاء لدينا من إخماد حريق واسع النطاق".
وبحسب بيانات أولية، قُتل شخص واحد فى الهجوم. ويجرى العمل على إزالة الأنقاض.
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