القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية فى 4 مناطق

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إن "الروس يحاولون الاحتفاظ بالأراضى التى تم الاستيلاء عليها مؤقتا، ويركزون جهودهم على منع تحركات قوات الدفاع فى اتجاهات معينة، كما إنهم ينفذون عمليات هجومية فى اتجاهات باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا".

وتعرضت مناطق تشيرنيهيف وسومى وخاركيف ودونيتسك وزابوريخيه وخيرسون وميكولايف للنيران حيث شن الجيش الروسى، أربع هجمات صاروخية و19 ضربة جوية، مستخدمين أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

وبحسب هيئة الأركان العامة، تواصل القوات الروسية تهجير السكان من الأراضى المحتلة مؤقتا فى منطقة خيرسون حيث يخضع الذين يعيشون على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، وكذلك فى منطقة طولها 15 كيلومترا من الضفة اليسرى، لما يسمى بـ "الإخلاء".

ووفقا للمعلومات المتاحة، يتم نقل السكان المحليين من قرية زافوديفكا إلى الأراضى المحتلة مؤقتا فى القرم ذات الحكم الذاتى، مع إعادة توطينهم لاحقا فى روسيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.