عاجل- إصابة 10 أشخاص فى إطلاق نار بـ فيلادلفيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن حادث إطلاق النار وقع فى منطقة كينسينجتون وأليجينى فى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا. وقالت مصادر بالشرطة، إنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات بناء على خطورة إصاباتهم، بينما لم تعرف بعد أى تفاصيل عن الضحايا.

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