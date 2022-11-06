سلطات إسبانيا تضبط أكبر كمية من الماريجوانا على الصعيد الدولى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 08:35 صباحاً - أعلنت الشرطة الإسبانية ضبط 32 طنا من الماريجوانا بقيمة لا تقل عن 64 مليون يورو، في أكبر كمية يتم ضبطها في إسبانيا والعالم.

وذكرت الداخلية الاسبانية أن قوات الأمن داهمت سلسلة من المزارع ومعامل للإنتاج في أنحاء إسبانيا في عملية تحمل اسم "الحدائق" (Jardines)، وتم اعتقال 20 شخصا، تسعة رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما.

وقال الحرس المدني الإسباني في بيان "صادرنا أكبر كمية من الماريجوانا المعبأة يتم ضبطها حتى الآن"، وأوضح أن الكمية "تعادل نحو 1.1 مليون نبتة".

وأفاد بأن العصابة جففت نبتات الماريخوانا وعبأتها وأرسلتها إلى أجزاء من إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

وأشار إلى أنه تم القبض على أفراد العصابة في توليدو وسيوداد ريال وبلنسية وأستورياس الشهر الماضي لكن لم يتم إعلان تفاصيل العملية سوى السبت.

وأوضح أنه تم العثور على وثائق تثبت وجود العديد من المزارع وآلات للمعالجة والتفصيل والتعبئة.