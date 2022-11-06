سلطات الطوارئ الأسترالية تجلي سكان إحدى الولايات تحسبا لخطر فيضانات جارفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 08:35 صباحاً - أعلنت السلطات الأسترالية قيام أطقم فرق الطوارئ بعمليات إجلاء لسكان المناطق المعرضة لخطر الفيضانات في ولاية (نيو ساوث ويلز) المكتظة بالسكان السبت؛ تحسباً لاحتمال تعرض هذه المناطق لفيضانات جارفة.

وأصدرت السلطات اليوم 103 تحذيرات من الفيضانات عبر أنحاء الولاية بعد تزايد منسوب المياه فى نهر /لاتشلان/؛ مما أدى إلى غرق بعض المتاجر.

من جانبها، حذرت ستيف كوك، المختصة بشئون إدارة التعافي من الفيضانات في الولاية، من خطر حدوث فيضانات بالمناطق المطلة على أنهار، وقالت إن هذا الخطر مازال قائماً في ظل استمرار تدفق مياه الفيضانات عبر مناطق التجمعات السكنية وتأثيرها على سبل معيشتهم اليومية.

من ناحيتها، أعلنت سلطات ولاية فيكتوريا عن القيام باستعدادات لمواجهة فيضانات نهر /موراي/، التي من المتوقع حدوثها خلال بضعة أيام.

تجدر الاشارة إلى أن ولايات كوينز لاند ونيوساوث ويلز وفيكتوريا وتاسمانيا الواقعة شرق استراليا كانت قد تعرضت لفيضانات شديدة خلال العام الحالي من جراء تزايد هطول الأمطار؛ مما تسبب في تشرد آلاف الأشخاص، وتعرض الصناعات الزراعية لأضرار جسيمة.

وأعلنت السلطات - في ذلك الحين - تخصيص ما يعادل 3 مليارات دولار كمعونة إغاثة من الكوارث لمساعدة آلاف السكان على ترميم منازلهم أو الانتقال من المناطق المعرضة لخطر الفيضانات - فى بعض الحالات - إلى مناطق آمنة .