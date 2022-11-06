رئيس وفد البرلمان الأوروبى: علينا أن نضغط على الجميع لتحقيق أهداف COP27

جدة - نرمين السيد - قال بى كوت باس، رئيس وفد البرلمان الأوروبى للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، إن الرسالة الأكثر وضوحا للبرلمان الأوروبي، هى أن تغير المناخ حقيقى والعالم يتعرض لكوارث، "وعلينا فى المؤتمر أن نضغط على الجميع لتحقيق أهداف القمة".





وأضاف باس، فى تصريحات تلفزيونية، أنه حان الوقت أن نضع أولويات وأهداف لقمة المناخ لتقليل الانبعاثات المتسببة فى الاحتباس الحراري؛ وسوف أركز مع القادة على الكوارث التى تحدث فى الدول الفقيرة بسبب التغيرات المناخية. وأشار إلى أن القادة تحدثوا كثيرا، لكن علينا أن نعمل، كما أننا سمعنا كثيرا عن وقف استخدام الطاقة الأحفورية؛ فكلما تأخر الوقت زادت التأثيرات السلبية على الأرض بسبب التغير المناخى. وتابع: الوقت ينفذ منا عندما ننظر للكوارث التى تحدث فى الدول الفقيرة على غرار الفيضانات وحرائق الغابات، فيجب علينا أن نكون اقتصادا نظيفا، ولن تتمكن الدول الفقيرة من فعل ذلك دون أن نقدم لهم مساعدات مالية، كما علينا الالتزام بوعودنا وإلا سنفقد مصداقيتنا.

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