العالم اليوم - في قمة المناخ.. سوناك سيتعهد بتحول بريطانيا للطاقة النظيفة

انتم الان تتابعون خبر في قمة المناخ.. سوناك سيتعهد بتحول بريطانيا للطاقة النظيفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 08:28 صباحاً - أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن سوناك سيتعهد خلال كلمته التي يلقيها أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) يوم الإثنين بتسريع انتقال المملكة المتحدة إلى الطاقة المتجددة.

يقام المؤتمر في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من السادس من نوفمبر إلى الثامن عشر من الشهر ذاته.

اتخذ سوناك قرارا في اللحظة الأخيرة في الثاني من نوفمبر بالمشاركة في مؤتمر المناخ، في تراجع عن موقفه السابق بعدم حضور التجمع السنوي وهو الموقف الذي لاقى انتقادات كثيرة من نشطاء البيئة والمعارضين السياسيين.

وجاء في البيان أن سوناك سيخبر السياسيين وكبار رجال الأعمال في هذا التجمع أن بريطانيا ستعمل مع الحلفاء الدوليين على تسريع انتقالها إلى مصادر أنظف للطاقة، وهو الأمر الذي بات أكثر إلحاحا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال سوناك في البيان إن الحرب الروسية الأوكرانيا والتلاعب في أسعار الطاقة عززا أهمية إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، "نحن بحاجة إلى التحرك بشكل أكبر وأسرع للانتقال إلى الطاقة المتجددة، وسأعمل على ضمان أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذه الحركة العالمية".

كانت بريطانيا استضافت قمة المناخ العام الماضي في غلاسكو. ومن المقرر أن يحث سوناك القادة على الالتزام بالوعود التي قطعوها في ذلك الوقت. وسيعقد اجتماعات حول أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء وحماية البيئة، بالإضافة إلى ترأس نقاش حول الغابات والطبيعة.

أشاد سوناك، الجمعة، بالملك تشارلز الثالث "لقيادته بعيدة النظر" في معالجة قضية تغير المناخ حيث استضاف الملك حفل استقبال في قصر بكنغهام لشخصيات دولية من بينها المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري.