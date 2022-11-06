بايدن: انتخابات منتصف الولاية لحظة فارقة للديمقراطية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - اعتبر الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال تجمع للحزب الديمقراطى يوم السبت، أن انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل، ستكون لحظة "فارقة" فى مصير الديمقراطية فى الولايات المتحدة.





وقال بايدن فى فيلادلفيا حيث يقدم الدعم للمرشحين الديمقراطيين فى انتخابات حاكم ولاية بنسلفانيا ومجلس الشيوخ: "هذه لحظة فارقة للأمة ويجب أن نتحدث جميعا بصوت واحد". ويحاول الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنقاذ الديمقراطيين من الهزيمة فى الانتخابات النصفية المزمعة الأسبوع المقبل، ووصف الانتخابات بأنها ستكون حاسمة. وترجح استطلاعات الرأى فوز الجمهوريين بمجلس النواب وربما مجلس الشيوخ، حاليا يحظى الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة فى المجلسين، لكن الحزب خسر شعبيته بسبب السخط الشعبى من التضخم المرتفع. وتشهد الولايات المتحدة حاليا أسوأ تضخم منذ 40 عاما، وأدى ارتفاع الأسعار إلى إعاقة خطط الديمقراطيين الذين يحاولون الحفاظ على غالبيتهم.

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