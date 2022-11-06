العالم اليوم - وجدوه ميتا في منزله.. وفاة "طفل الراب المعجزة"

انتم الان تتابعون خبر وجدوه ميتا في منزله.. وفاة "طفل الراب المعجزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 نوفمبر 2022 01:21 صباحاً - ذكرت مصادر أمنية أن الشرطة عثرت على مغني الراب الأميركي آرون كارتر ميتا، الذي بدأ مسيرته الفنية منذ الطفولة، في منزله قرب لوس أنجليس، السبت.

ماذا حدث؟

• أكد متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجليس لـ"رويترز" العثور على شخص متوفى في منزل كارتر.

• قال المصدر إن محققي جرائم القتل في طريقهم إلى المنزل، لكنه شدد على أنه ليس بوسعه تقديم أي تفاصيل إضافية.

• لم ترد أنباء عن وجود شبهة جنائية في وفاة كارتر.

واشتهر كارتر (34 عاما) في سن صغيرة كمغني بوب، ورافق فرقة "باك ستريت بويز" التي كان شقيقه عضوا بها في جولاتهم الغنائية، قبل أن يمضي في مسيرته المهنية بموسيقى الراب والتمثيل.

وأصدر ألبومة الأول عام 1997 عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات فقط، وأصبح من نجوم موسيقى البوب وهو في هذه السن الصغيرة، واعتاد الظهور كضيف في برنامج "نيكلوديون".

وتحول كارتر إلى موسيقى الراب لاحقا في مسيرته الموسيقية، وشارك أيضا بالتمثيل في عدد من المسرحيات الموسيقية.

وواجه المطرب الراحل مشاكل تتعلق بالإدمان لسنوات، وكان يتحدث علنا عنها في بعض الأحيان.