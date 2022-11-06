أعاصير تضرب 3 ولايات أمريكية.. ووفاة شخص وفقدان آخرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - اجتاحت أعاصير قوية ولايات أوكلاهوما وتكساس وأركنساس جنوب الولايات المتحدة، وتسببت في وفاة شخص على الأقل وفُقدان عدد آخر.

وأعلن حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفن ستيت، حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، مضيفا أن الضحية رجل يبلغ من العمر 90 عاما في مقاطعة ماكورتين، فيما قال مسؤول محلي إن عددا من الأشخاص فُقدوا.

وكتب الحاكم كيفن ستيت على "تويتر"، أن فرق الإنقاذ والمولدات الكهربائية تتجه إلى مدينة إيدابيل، التي تضررت بشكل كبير.

يأتي ذلك فيما ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة لامار، إن 50 مسكنا في مقاطعة لامار بولاية تكساس، دُمروا، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، بينهم اثنان في حالة خطرة ولكن مستقرّة، وفقا لفرانس برس.