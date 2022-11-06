جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الوزارة العراقية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه العباسى، من نظيره السعودى، أكد خلاله الأمير خالد السعى المستمر لتطوير هذه العلاقات؛ بما يخدم المصالح المشتركة لجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية.
من جانبه أكد العباسى أن العراق (حكومة وشعباً) يشيدون بالتطور الكبير الذى شهدته العلاقة بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا الدفاع العراقى والسعودى يؤكدان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.