وزيرا الدفاع العراقى والسعودى يؤكدان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الوزارة العراقية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه العباسى، من نظيره السعودى، أكد خلاله الأمير خالد السعى المستمر لتطوير هذه العلاقات؛ بما يخدم المصالح المشتركة لجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد العباسى أن العراق (حكومة وشعباً) يشيدون بالتطور الكبير الذى شهدته العلاقة بين البلدين.