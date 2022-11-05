الجزائر ونيجيريا تؤكدان التزامها بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بينهما

جدة - نرمين السيد - أكدت الجزائر ونيجيريا التزامهما بتنفيذ المشاريع الهيكلية، التى تم إطلاقها بشكل مشترك فى المجال الاقتصادى؛ من بينها على سبيل المثال مشروع خط أنابيب الغاز الذى يربط بين الجزائر العاصمة، ولاجوس، والطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية.





جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، اليوم، لنظيره النيجيرى جيفرى أونياما، الذى يقوم بزيارة عمل للجزائر فى إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - فى بيان - أنه جرت مناقشة خلال الاجتماع الذى جمع لعمامره بنظيره النيجيرى العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا وآفاق تعزيزها فى مختلف المجالات.

وبحسب البيان، بحث رؤساء دبلوماسية البلدين قضايا الساعة على المستوى القارى من خلال إعادة التأكيد على تقاربهما فى الرؤى حول الحاجة إلى تمكين أفريقيا من تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالسلام، الأمن والتنمية، وتعزيز وحدتها من أجل تفادى التوترات الحالية فى العلاقات الدولية ومناخ الاستقطاب الناتج عن ذلك.

وفى هذا الصدد، أكد وزيرا خارجية الجزائر ونيجيريا على ضرورة الحفاظ على التزام البلدان الإفريقية بمبادئ عدم الانحياز، وتشجيع مشاركتها الجماعية فى إعادة بناء العلاقات الدولية بعد أزمتى كورونا والحرب فى أوكرانيا.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الجزائرية أنه جرى التوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء مجلس أعمال جزائرى نيجيرى، بهدف جمع الفاعلين الاقتصاديين فى البلدين وزيادة حجم التجارة الثنائية.