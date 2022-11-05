مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء تفجير انتحارى عند معسكر للجيش الصومالى

جدة - نرمين السيد - أوردت وكالة الأنباء الصومالية مساء اليوم السبت، وقوع ضحايا ما بين قتلى ومصابين من المدنيين جراء تفجير انتحارى عند البوابة الأمامية لمعسكر (نعنع)، التابع للجيش الصومالى بمديرية ودجر بالعاصمة الصومالية مقديشيو.





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