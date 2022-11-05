العالم اليوم - "تويتر".. بدء تفعيل الاشتراك الشهري لـ"العلامة الزرقاء"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 11:20 مساءً - بدأ تطبيق "تويتر"، السبت، تفعيل اشتراك شهري مقابل 8 دولارات للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها، في اطار سياسة المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك.

وفي تحديث لنظام "آي أو إس" الخاص بأجهزة "آبل"، أعلن "تويتر" أن المستخدمين الذين "يشتركون الآن" يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم "تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين" مقابل 8 دولاات شهريا.

ويمثل هذا التغيير نهاية نظام التحقق المعتاد في "تويتر" الذي بدأ عام 2009، لمنع انتحال هويات أصحاب حسابات المشاهير والسياسيين.

وكان "تويتر" قبل هذا التطوير يمتلك نحو 423 ألف حساب تم التحقق منها، العديد منها لصحفيين من أنحاء العالم تحققت منهم الشركة بغض النظر عن عدد متابعيهم.

وأثار خبراء مخاوف بشأن تغيير نظام التحقق الخاص بالتطبيق، الذي، وإن لم يكن مثاليا، فقد ساعد مستخدمي "تويتر" البالغ عددهم 238 مليون مستخدم يوميا، على تحديد ما إذا كانت الحسابات التي حصلوا على معلومات منها أصلية أم لا.

ويأتي ذلك بعد يوم من بدء تسريح العاملين بالشركة لخفض التكاليف، حيث تم بالفعل إنهاء عقود نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف، حسبما ذكر يوئيل روث رئيس قسم السلامة والنزاهة في الشركة، عبر التطبيق.