القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا من نوع جراد على دونيتسك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن البعثة قولها عبر منصة تليجرام اليوم: "إن القوات الأوكرانية استهدفت بـ 20 صاروخ جراد مساء اليوم منطقة كيفسكى بمدينة دونيتسك". وكانت دونيتسك ولوجانسك أعلنتا استقلالهما من جانب واحد واعتبار نفسيهما جمهوريتين شعبيتين فى 12 مايو 2014 بعدما صوت معظم سكان مقاطعتى لوجانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا فى استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى 30 سبتمبر الماضى ضم دونتيسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا بعد "استفتاءات" ليصبحوا جزءا من روسيا الاتحادية، وهو ما أدانته أوكرانيا والدول الغربية.

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