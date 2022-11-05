إعلان حالة التأهب الجوى فى جميع مقاطعات أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوى التابعة لوزارة التحول الرقمى فى البلاد، طغى اللون الأحمر على جميع مناطق أوكرانيا فى الخريطة. وأوضحت الوزارة أنه تم الإعلان عن حالة التأهب فى تمام الساعة 10.09 صباح اليوم. وأكدت السلطات فى كل المقاطعات الأوكرانية والعاصمة كييف تشغيل أجهزة الإنذار من الغارات الجوية. وفى وقت لاحق اليوم، تم إلغاء الإنذار الجوى فى معظم مناطق البلاد.

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