بريطانيا تنتقى 4 شركات لخوض منافسة تزويد قواتها الجوية بمروحيات جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه وقع الاختيار على أربع مؤسسات عالمية مصنعة للطائرات، من بينها شركتان أمريكيتان وشركة أوروبية والأخيرة إيطالية؛ لخوض المرحلة الثانية من منافسة توريد 44 مروحية جديدة متوسطة الحجم للجيش البريطانى فى عقد قيمته مليار جنيه إسترلينى (بما يعادل 15ر1 مليار دولار) ومن المتوقع أن تدخل المروحيات الجديدة إلى الخدمة اعتباراً من عام 2025.





وتضمنت قائمة المؤسسات الأربع المنتقاة كل من "إيرباص"، و"بوينج"، و"ليوناردو"، و"لوكهيد مارتن"، وقد تلقت كل منها إفادة من وزارة الدفاع البريطانية بنجاحها فى اجتياز المرحلة الأولى من التقييم والاختيار للمضى قدماً فى المرحلة الثانية من المنافسة. وفى سياق متصل، قالت مجلة "بريكينج ديفينس" الأمريكية إن برنامج بريطانيا لـ"المروحيات متوسطة الحجم الجديدة" NMH يتضمن شراء 44 مروحية جديدة لتحل محل المروحيات الميدانية التابعة لسلاح الجو الملكى من طراز "بوما إتش سى.2" (ويتألف أسطولها من 23 طائرة مروحية)، إضافة إلى عدد من المروحيات الأصغر حجماً من بينها مروحيات "بيل 212"، و"بيل 412"، و"إيه إس 365 دوفين".

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