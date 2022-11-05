العراق والإمارات يبحثان التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمى والدولى.





وذكر مكتب السودانى -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء العراقى تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات؛ للتهنئة بتوليه مهامه ونيل حكومته ثقة مجلس النواب، كما تم بحث مجمل العلاقات الثنائية بين بغداد وأبوظبى وآفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين، وشعبيهما الشقيقين.

كما أكد الجانبان أهمية تنمية الشراكة وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمى والدولى، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لدول المنطقة وشعوبها المتآخية.