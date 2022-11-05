إيطاليا.. مصرع 7 أشخاص بتحطم مروحية
لقي 7 اشخاص مصرعهم اليوم السبت في تحطم مروحية بمقاطعة بولية الإيطالية.
وقال نائب رئيس مقاطعة بولية الإيطالية رافائيل بيمونتيز، أن عناصر الدفاع المدني عثروا في جنوبي المقاطعة على حطام مروحية كانت تقل سبعة أشخاص، قتلوا جميعا.حسب وكالة نوفوستي
واضاف اختفت المروحية Agusta A109 التابعة لشركة نقل محلية صباح اليوم عن الرادار.
وكان على متن المروحية، التي أقلعت من جزر تريميتي في البحر الأدرياتيكي في الصباح، اثنان من أفراد الطاقم وخمسة ركاب، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما. واربعة أشخاص منهم من نفس العائلة من سلوفينيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا.. مصرع 7 أشخاص بتحطم مروحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.