إيطاليا.. مصرع 7 أشخاص بتحطم مروحية

إيطاليا.. مصرع 7 أشخاص بتحطم مروحيةلقي 7 اشخاص مصرعهم اليوم السبت في تحطم مروحية بمقاطعة بولية الإيطالية.

وقال نائب رئيس مقاطعة بولية الإيطالية رافائيل بيمونتيز، أن عناصر الدفاع المدني عثروا في جنوبي المقاطعة على حطام مروحية كانت تقل سبعة أشخاص، قتلوا جميعا.حسب وكالة نوفوستي

واضاف اختفت المروحية Agusta A109 التابعة لشركة نقل محلية صباح اليوم عن الرادار.

وكان على متن المروحية، التي أقلعت من جزر تريميتي في البحر الأدرياتيكي في الصباح، اثنان من أفراد الطاقم وخمسة ركاب، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما. واربعة أشخاص منهم من نفس العائلة من سلوفينيا.