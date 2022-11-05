قبيل معرض «تشوهاى» الجوى.. الصين تكشف النقاب عن مسيّرتين شبحيتين جديدتين

جدة - نرمين السيد - كشفت الصين النقاب عن نوعيتين جديدتين من الطائرات المسيّرة الشبحية فى مطار تشوهاى الدولى، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق "معرض الصين الدولى للطيران والفضاء" أكبر معرض للطيران فى الصين، وهو المعرض الذى يعقد كل عامين فى مدينة تشوهاى جنوبى شرق البلاد.





ورصدت مجلة "ميليترى ووتش" الأمريكية عدداً من التقارير التى تحدثت عن النوعيات الجديدة من الطائرات المسيرة الشبحية، التى طال انتظارها من الانتاج الصينى باعتبارها مسيّرات مساندة تعمل إلى جانب المقاتلات الحربية الشبحية الصينية من طراز J-20.

وتعد طائرة J-20 الصينية واحدة من بين اثتين فقط على مستوى العالم التى تنتمى للجيل الخامس للطائرات المقاتلة الشبحية ويجرى إنتاجها حالياً ويتم إدخالها الخدمة على مستوى الأسراب الكاملة، أما المقاتلة الشبحية الثانية فهى المقاتلة F-35 الأمريكية.

ومن المقرر انطلاق "معرض الصين الدولى للطيران والفضاء"، الذى يطلق عليه "معرض تشوهاى الجوى" فى الثامن من نوفمبر الجارى وتستمر فعالياته ستة أيام، لتنتهى فى 13 من الشهر نفسه.

وكان المعرض قد استقطب فى دورته السابقة التى عقدت فى عام 2020، نحو 700 عارض من 40 دولة وزاره أكثر من 22 ألف زائر.