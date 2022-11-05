سوناك يتعهد بإعادة بناء الثقة فى الحكومة بالحد من تداعيات التضخم

جدة - نرمين السيد - وقال سوناك -بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى- إن "التضخم هو العدو الأول وله اثر كبير على ذوى الدخل المنخفض"، مؤكدا أنه يفعل كل ما فى وسعه للسيطرة على القضية خاصة أن هناك مخاوف كبيرة من ارتفاع فواتير الرهن العقارى الشهرية بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى 3٪ وهو أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا.
وتابع "أدرك تماما القلق الذى يشعر به المواطنين بشأن الرهون العقارية"، لافتا إلى أن الحكومة ستفعل كل ما فى وسعها للتعامل مع هذه المشكلة.
وأضاف رئيس وزراء بريطانيا أنه علم تام بانعدام الثقة فى الحكومة منذ الأسابيع والأشهر الماضية، وتابع "أدرك أن الثقة لا تمنح فالثقة تُكتسب، وظيفتى هى استعادة ثقة الناس".
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