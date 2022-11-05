الأردن والإمارات يستعرضان سبل تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الخارجية والتعاون الدولى فى دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش أعمال منتدى صير بنى ياس فى أبوظبى اليوم السبت.

وشدد الوزيران على ضرورة الاستمرار فى العمل المؤسساتى الممنهج لتطوير التعاون فى مختلف المجالات وبما يعكس توجيهات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وأخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة.

واستعرض الصفدى والشيخ عبدالله بن زايد التقدم فى المشاريع المشتركة وبرامج التعاون التى اعتمدها البلدان الشقيقان.

كما بحث الوزيران القضايا العربية وفى مقدمها القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية، وأكدا استمرار التعاون والتنسيق إزاءها؛ بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية، ويعزز العمل العربى المشترك، ويسهم فى حل الأزمات الإقليمية.

وثمّن الصفدى -طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- الدعم الذى تقدمه دولة الإمارات للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية.