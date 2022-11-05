الدفاع الروسية: تصفية 400 جندي أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميج-29" في منطقة نيكولايف، وقضت على نحو 400 جندي أوكراني أثناء التصدي لهجمات "العدو" على عدة محاور .
وقالت الوزارة في بيان نقله موقع" روسيا اليوم" إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 140 شخصا وثلاث دبابات خلال اليوم الماضي في اتجاه كوبيانسك.
وذكرت البيان، أن الفصائل المسلحة الأوكرانية، هاجمت مواقع القوات الروسية في مقاطعة خيرسون في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روج، وتم صد جميع هذه الهجمات.
وتمكنت القوات الجوية الروسية، من إسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز "ميج-29"، في منطقة فيليكوالكسندروفكا.
وتصدت وحدات الجيش الروسي، لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، وقتلت أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا.
واعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسي، 27 قذيفة صاروخية أمريكية من طراز هيمارس، وأسقطت مروحية حربية من طراز "مي-8".
وألحقت القوات الروسية، الهزيمة بوحدات أوكرانية في اتجاه يوجنودونيتسكي، وقتلت أكثر من 120 عسكريا.
وفي منطقة العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير بطارية للدفاع الجوي من طراز "بوك" ومحطة رادار لمنظومة "إس-300"، تابعة للقوات الأوكرانية.
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